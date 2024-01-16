Свеклу можно готовить быстро: один ингредиент, который сделает из вас волшебницу
Источник:Pysznosci
Свекла является прекрасным дополнением ко многим блюдам. Хотя может показаться, что их приготовление – это скучное и продолжительное занятие, один трюк исправит подкорректирующие ваши представления.
Свекла – вкусный и ценный овощ, который можно использовать по-разному. Из них можно готовить супы, салаты, десерты и многие другие блюда. Этот простой прием сократит время приготовления свеклы вдвое.
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Сколько нужно варить свеклу
Молодая свекла готовится быстро, но осенью и зимой немного длиннее. Это когда свекла обычно больше и старше, а значит, ему нужно больше времени для варки. Важно варить свеклу целиком, не очищая ее. Благодаря этому они сохранят больше питательных ценностей.
Варку свеклы традиционным способом может занять несколько часов. Лишь после этого времени свекла становится мягкой и готовой к использованию в других блюдах. Интересно, что есть способ ускорить процесс варки свеклы вдвое.
Как быстро сварить свеклу
Сменить срок приготовления свеклы способен один простой ингредиент – сахар. Также нужно использовать несколько корок хлеба.Ингредиенты :
– свекла среднего размера;
– сахар;
– корочки хлеба из грубого помола;
– две кастрюли;
– очень холодная вода;
– кубики льда.
Приготовление:
- Подготовьте свеклу. Тщательно промойте их под проточной водой. Лучше всего подходит свекла среднего размера.
- Выложите свеклу в кастрюлю, добавьте корочку хлеба и сахар. Пропорции сахара – 1 столовая ложка на 1 килограмм свеклы.
- Налейте в кастрюлю кипяток.
- Вода должна полностью покрывать свеклу и достигать примерно 2 сантиметра над ее поверхностью.
- Варите свеклу на среднем огне пол часа. Если вода начнет испаряться, долейте ее.
- Через 30 минут слейте свеклу и поместите ее в другую кастрюлю с холодной водой и льдом.
- Во второй кастрюле свекла должна постоять 15 минут.
- Слейте свеклу и очистите ее.