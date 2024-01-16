Буряк – смачний і цінний овоч, який можна використовувати по-різному. З них можна готувати супи, салати, десерти та багато інших страв. Цей простий прийом скоротить час приготування буряка вдвічі.
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Скільки потрібно варити буряк
Молодий буряк готується швидко, але восени і взимку трохи довше. Це коли буряк зазвичай більший і старший, а значить, йому потрібно більше часу для варіння. Важливо варити буряк цілком, не очищаючи його. Завдяки цьому вони збережуть більше поживних цінностей.
З буряка виходить чудова закуска / Фото unsplash
Варіння буряків традиційним способом може зайняти кілька годин. Лише після цього часу буряк стає м’яким і готовим до використання в інших стравах. Цікаво, що є спосіб прискорити процес варіння буряка вдвічі.
Як швидко зварити буряк
Змінити термін приготування буряка здатен один простий інгредієнт – цукор. Також потрібно використати кілька скоринок хліба.
Приготування:
- Підготуйте буряк. Ретельно промийте їх під проточною водою. Найкраще підходить буряк середнього розміру.
- Викладіть буряк в каструлю, додайте скоринку хліба і цукор. Пропорції цукру – 1 столова ложка на 1 кілограм буряка.
- Налийте в каструлю окріп.
- Вода повинна повністю покривати буряк і досягати приблизно 2 сантиметр над його поверхнею.
- Варіть буряк на середньому вогні пів години. Якщо вода почне випаровуватися, долийте її.
- Через 30 хвилин злийте буряк і помістіть його в іншу каструлю з холодною водою та льодом.
- У другій каструлі буряк має постояти 15 хвилин.
- Злийте буряк і очистіть його.