Быстрый пляцок на Пасху: он будет готов всего за 30 минут

11 апреля 2024, 10:04
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Przyslij Przepis

Пасха – период, когда нужно и в доме поубирать, и испечь пасочку и приготовить колбаску, и еще выполнить много другой работы. На десерт остается мало времени, поэтому на помощь приходят быстрые рецепты, которые дарят отличный результат.

Быстрые рецепты привычных вкусных блюд – это козырная карта каждой опытной хозяйки. Они приходят на помощь, когда тратить времени совсем мало, а хочется, чтобы праздничный стол был просто невероятным.

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Рецепт шоколадного пирога на сковороде

  • Время: 35 минут
  • Порций: 6

Очень вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 100 грамм муки;
– 25 грамм какао;
– 80 грамм сахара;
– 100 грамм сливок (18%);
– 60 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– шоколадный топпинг на верх (можно также полить его шоколадом).

Приготовление:

  1. Яйца с сахаром взбиваем до пены.
  2. Просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем к яйцам.
  3. Также добавляем сливки, какао, масло и хорошо перемешиваем.
  4. Разогреваем сковородку и смазываем ее маслом. Во избежание пригорания можно застелить ее пергаментной бумагой.
  5. Выливаем тесто на сковороду и плотно накрываем ее крышкой. Не должно быть никаких дырок.
  6. Жарим на самом маленьком огне примерно 35 минут. За 10 минут до готовности можно перевернуть тесто.
  7. Охлаждаем, поливаем топпингом или шоколадом и подаем на стол.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська