Быстрый пляцок на Пасху: он будет готов всего за 30 минут
11 апреля 2024, 10:04Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Пасха – период, когда нужно и в доме поубирать, и испечь пасочку и приготовить колбаску, и еще выполнить много другой работы. На десерт остается мало времени, поэтому на помощь приходят быстрые рецепты, которые дарят отличный результат.
Быстрые рецепты привычных вкусных блюд – это козырная карта каждой опытной хозяйки. Они приходят на помощь, когда тратить времени совсем мало, а хочется, чтобы праздничный стол был просто невероятным.
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Рецепт шоколадного пирога на сковороде
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Очень вкусно / Фото unsplashИнгредиенты:
– 2 яйца;
– 100 грамм муки;
– 25 грамм какао;
– 80 грамм сахара;
– 100 грамм сливок (18%);
– 60 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– шоколадный топпинг на верх (можно также полить его шоколадом).
Приготовление:
- Яйца с сахаром взбиваем до пены.
- Просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем к яйцам.
- Также добавляем сливки, какао, масло и хорошо перемешиваем.
- Разогреваем сковородку и смазываем ее маслом. Во избежание пригорания можно застелить ее пергаментной бумагой.
- Выливаем тесто на сковороду и плотно накрываем ее крышкой. Не должно быть никаких дырок.
- Жарим на самом маленьком огне примерно 35 минут. За 10 минут до готовности можно перевернуть тесто.
- Охлаждаем, поливаем топпингом или шоколадом и подаем на стол.