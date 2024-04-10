Этот рецепт идеально сочетает в себе нежность шоколадного бисквита, хрусткость орехового коржа и кислинку консервированных вишен, создавая настоящий шедевр вкуса. Но самое главное – вы можете с легкостью воплотить этот рецепт в жизнь, даже если вы не профессиональный повар.

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"Моцарт" с вишнями и орехами

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

Ингредиенты (для формы 25×25 см):

шоколадный корж:

– 330 граммов муки;

– 60 граммов какао;

– 15 граммов разрыхлителя;

– 6 штук яиц;

– 220 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 150 миллилитров молока;

– 75 миллилитров рафинированного масла;

– 75 граммов сливочного масла;

ореховый корж:

– 5 штук белков;

– 230 граммов грецких орехов;

– 85 граммов сахара;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 30 граммов муки;

– 7 граммов разрыхлителя;

крем:

– 5 штук желтков;

– 850 миллилитров молока;

– 100 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 80 граммов кукурузного крахмала;

– 200 граммов сливочного масла;

– 200 граммов ореховой пасты (типа "Нутелла");

– 250 граммов вишни в собственном соку.

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Приготовление:

Шоколадный бисквит выпекаем 45 минут при 170°C, а ореховый - 50 минут на 160°C. Крем делим на две порции - одну треть и одну четвертую. В четвертую часть добавляем шоколадную стружку. На третий уровень торта выкладываем вишни из компота и покрываем их кремом со стружкой. Сверху кладем последний корж и оставляем торт настояться 12 часов. Для финального штриха поливаем верх торта шоколадной глазурью.

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