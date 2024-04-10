Этот рецепт идеально сочетает в себе нежность шоколадного бисквита, хрусткость орехового коржа и кислинку консервированных вишен, создавая настоящий шедевр вкуса. Но самое главное – вы можете с легкостью воплотить этот рецепт в жизнь, даже если вы не профессиональный повар.

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"Моцарт" с вишнями и орехами

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Шоколадный бисквит выпекаем 45 минут при 170°C, а ореховый - 50 минут на 160°C.
  2. Крем делим на две порции - одну треть и одну четвертую. В четвертую часть добавляем шоколадную стружку.
  3. На третий уровень торта выкладываем вишни из компота и покрываем их кремом со стружкой. Сверху кладем последний корж и оставляем торт настояться 12 часов.
  4. Для финального штриха поливаем верх торта шоколадной глазурью.