Этот рецепт идеально сочетает в себе нежность шоколадного бисквита, хрусткость орехового коржа и кислинку консервированных вишен, создавая настоящий шедевр вкуса. Но самое главное – вы можете с легкостью воплотить этот рецепт в жизнь, даже если вы не профессиональный повар.
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Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день "Моцарт" с вишнями и орехами Ингредиенты (для формы 25×25 см): шоколадный корж: – 330 граммов муки; – 60 граммов какао; – 15 граммов разрыхлителя; – 6 штук яиц; – 220 граммов сахара; – 10 граммов ванильного сахара; – 1/3 чайной ложки соли; – 150 миллилитров молока; – 75 миллилитров рафинированного масла; – 75 граммов сливочного масла; ореховый корж: – 5 штук белков; – 230 граммов грецких орехов; – 85 граммов сахара; – 30 граммов кукурузного крахмала; – 30 граммов муки; – 7 граммов разрыхлителя; крем: – 5 штук желтков; – 850 миллилитров молока; – 100 граммов сахара; – 10 граммов ванильного сахара; – 1/3 чайной ложки соли; – 80 граммов кукурузного крахмала; – 200 граммов сливочного масла; – 200 граммов ореховой пасты (типа "Нутелла"); – 250 граммов вишни в собственном соку. Если дети постоянно просят сладкое, чтобы перекусить, а сезонные фрукты и овощи им уже надоели, попробуйте крабовые палочки ТМ "Водный Мир". Этот бренд уже хорошо известен украинцам и гарантирует отличный вкус и высокое качество своей продукции. Приготовление: Шоколадный бисквит выпекаем 45 минут при 170°C, а ореховый - 50 минут на 160°C. Крем делим на две порции - одну треть и одну четвертую. В четвертую часть добавляем шоколадную стружку. На третий уровень торта выкладываем вишни из компота и покрываем их кремом со стружкой. Сверху кладем последний корж и оставляем торт настояться 12 часов. Для финального штриха поливаем верх торта шоколадной глазурью. Какой кулич испечь на Пасху: рецепт на ночь.