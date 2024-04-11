Быстрые рецепты привычных вкусных блюд – это козырная карта каждой опытной хозяйки. Они приходят на помощь, когда тратить времени совсем мало, а хочется, чтобы праздничный стол был просто невероятным.

Интересно Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Рецепт шоколадного пирога на сковороде

  • Время: 35 минут
  • Порций: 6

Пирог на Пасху

Очень вкусно / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Яйца с сахаром взбиваем до пены.
  2. Просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем к яйцам.
  3. Также добавляем сливки, какао, масло и хорошо перемешиваем.
  4. Разогреваем сковородку и смазываем ее маслом. Во избежание пригорания можно застелить ее пергаментной бумагой.
  5. Выливаем тесто на сковороду и плотно накрываем ее крышкой. Не должно быть никаких дырок.
  6. Жарим на самом маленьком огне примерно 35 минут. За 10 минут до готовности можно перевернуть тесто.
  7. Охлаждаем, поливаем топпингом или шоколадом и подаем на стол.