Быстрые рецепты привычных вкусных блюд – это козырная карта каждой опытной хозяйки. Они приходят на помощь, когда тратить времени совсем мало, а хочется, чтобы праздничный стол был просто невероятным.
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Рецепт шоколадного пирога на сковороде
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Очень вкусно / Фото unsplash
Приготовление:
- Яйца с сахаром взбиваем до пены.
- Просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем к яйцам.
- Также добавляем сливки, какао, масло и хорошо перемешиваем.
- Разогреваем сковородку и смазываем ее маслом. Во избежание пригорания можно застелить ее пергаментной бумагой.
- Выливаем тесто на сковороду и плотно накрываем ее крышкой. Не должно быть никаких дырок.
- Жарим на самом маленьком огне примерно 35 минут. За 10 минут до готовности можно перевернуть тесто.
- Охлаждаем, поливаем топпингом или шоколадом и подаем на стол.