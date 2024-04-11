Швидкі рецепти звичних смачних страв – це козирна карта кожної досвідченої господині. Вони приходять на допомогу, коли витрачати часу зовсім обмаль, а хочеться, аби святковий стіл був просто неймовірним.

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Рецепт шоколадного пляцка на пательні

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6

Пляцок на Великдень

Дуже смачно / Фото unsplash

Приготування:

  1. Яйця з цукром збиваємо до піни.
  2. Просіюємо борошно з розпушувачем та додаємо до яєць.
  3. Також додаємо вершки, какао, олію та гарно перемішуємо.
  4. Розігріваємо сковорідку та змащуємо її олією. Для уникнення пригорання можна застелити її пергаментним папером.
  5. Виливаємо тісто на пательню та щільно накриваємо її кришкою. Не повинно бути жодних дірок.
  6. Смажимо на найменшому вогні приблизно 35 хвилин. За 10 хвилин до готовності можна перевернути тісто.
  7. Охолоджуємо, поливаємо топінгом або шоколадом і подаємо на стіл.