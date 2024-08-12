Вы подадите борщ за 15 минут: эта закрутка станет находкой зимой
12 августа 2024, 07:46Читати новину українською
Источник:Смачненьке
Заготавливать борщевую заправку всегда хорошая идея. С ней вы сможете подать к столу любимый борщ за считанные минуты.
Этот рецепт крайне прост, но позволяет подготовить основу к вкуснейшему борщику. Когда бы вам ни захотелось смаковать любимое блюдо – эта заправка выручит всегда.
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Рецепт борщевой заправки на зиму
Время: 1,5 часа
Порций: зависит от размера банок
Ингредиенты:
– 3 килограмма свеклы;
– 3 килограмма помидоров;
– 1 килограмм моркови;
– 600 граммов фасоли;
– 1 килограмм лука;
– 2 столовые ложки соли;
– 180 граммов сахара;
– 160 граммов уксуса;
– 400 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Фасоль отмачиваем и варим до готовности.
- Помидоры нарезаем и пропускаем через мясорубку.
- Лук мелко нарезаем и добавляем к помидорам. Варим 10 минут.
- Морковь и свеклу натираем на терке. Добавляем их в кастрюлю и варим под крышкой 30 минут.
- Добавляем фасоль и уксус, варим еще 5 минут.
- Раскладываем по стерилизованным банкам и закручиваем, можно пастеризовать 15 минут.
Приятного аппетита!Оно имеет невероятный вкус: готовим малиновое варенье без загустителей.