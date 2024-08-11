Вам не нужно будет покупать никаких особых ингредиентов. Нужны только свежие ягоды, сахар и лимонный сок.
Стоит попробовать Свекровь будет умолять о рецепте: готовим варенье из кабачков с ананасами
Малиновое варенье
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Малину хорошо помойте, переберите и удалите плодоножки. Положите в кастрюлю и засыпьте половиной сахара. Оставьте на 3 – 4 часа, чтобы ягоды пустили сок.
- Затем на небольшом огне доведите до кипения, засыпьте оставшийся сахар и закипятите. Уменьшите огонь до минимального и варите еще 5 – 7 минут, помешивая и снимая пену.
- Отставьте с огня и снова оставьте на 3 – 4 часа. Далее прокипятите 5 – 7 минут на маленьком огне. Добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Горячее варенье разлейте в сухие стерильные банки и закройте металлическими крышками. Дайте остыть при комнатной температуре. Храните в сухом прохладном месте.