Цей рецепт вкрай простий, але дозволяє підготувати основу до смачнющого борщику. Коли б вам не захотілося скуштувати улюблену страву – ця заправка виручить завжди.
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Рецепт борщової заправки на зиму
Час: 1,5 години
Порцій: залежить від розміру банок
Приготування:
- Квасолю відмочуємо та варимо до готовності.
- Помідори нарізаємо та пропускаємо через м'ясорубку.
- Цибулю дрібно нарізаємо та додаємо до помідорів. Варимо 10 хвилин.
- Моркву та буряк натираємо. Додаємо їх у каструлю та варимо під кришкою 30 хвилин.
- Додаємо квасолю та оцет, варимо ще 5 хвилин.
- Розкладаємо по стерилізованих банках та закручуємо, можна пастеризувати 15 хвилин.
Смачного!