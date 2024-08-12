Цей рецепт вкрай простий, але дозволяє підготувати основу до смачнющого борщику. Коли б вам не захотілося скуштувати улюблену страву – ця заправка виручить завжди.

Читайте також Легендарний сливовий пиріг з газети The New York Times: елементарний рецепт

Рецепт борщової заправки на зиму

Час: 1,5 години

Порцій: залежить від розміру банок

Приготування:

  1. Квасолю відмочуємо та варимо до готовності.
  2. Помідори нарізаємо та пропускаємо через м'ясорубку.
  3. Цибулю дрібно нарізаємо та додаємо до помідорів. Варимо 10 хвилин.
  4. Моркву та буряк натираємо. Додаємо їх у каструлю та варимо під кришкою 30 хвилин.
  5. Додаємо квасолю та оцет, варимо ще 5 хвилин.
  6. Розкладаємо по стерилізованих банках та закручуємо, можна пастеризувати 15 хвилин.

Смачного!