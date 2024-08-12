Цей рецепт вкрай простий, але дозволяє підготувати основу до смачнющого борщику. Коли б вам не захотілося скуштувати улюблену страву – ця заправка виручить завжди.

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Рецепт борщової заправки на зиму

Час: 1,5 години

Порцій: залежить від розміру банок

Інгредієнти: – 3 кілограми буряку;

– 3 кілограми помідорів;

– 1 кілограм моркви;

– 600 грамів квасолі;

– 1 кілограм цибулі;

– 2 столові ложки солі;

– 180 грамів цукру;

– 160 грамів оцту;

– 400 мілілітрів олії.

Приготування:

Квасолю відмочуємо та варимо до готовності. Помідори нарізаємо та пропускаємо через м'ясорубку. Цибулю дрібно нарізаємо та додаємо до помідорів. Варимо 10 хвилин. Моркву та буряк натираємо. Додаємо їх у каструлю та варимо під кришкою 30 хвилин. Додаємо квасолю та оцет, варимо ще 5 хвилин. Розкладаємо по стерилізованих банках та закручуємо, можна пастеризувати 15 хвилин.

Смачного!

Воно має неймовірний смак: готуємо малинове варення без загусників.