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Будет вкусно Пирог "Трухлявый пень": готовим идеальный десерт из самых простых ингредиентов
Сливовый пирог со сливами
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте размягченное масло и сахар. Взбейте миксером.
- Добавьте в просеянную муку, разрыхлитель, соль и яйца. Хорошо взбейте миксером до пышной массы.
- Выложите тесто в форму диаметром 20 – 25 сантиметров.
- Каждую сливу разрежьте пополам, удалите косточку. Выложите половинки слив на тесто срезом вверх. Слегка сбрызните их лимонным соком.
- Смешайте корицу с сахаром и посыпьте сливы.
- Выпекайте примерно 1 час при 180 градусах.