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Сливовый пирог со сливами

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте размягченное масло и сахар. Взбейте миксером.
  2. Добавьте в просеянную муку, разрыхлитель, соль и яйца. Хорошо взбейте миксером до пышной массы.
  3. Выложите тесто в форму диаметром 20 – 25 сантиметров.
  4. Каждую сливу разрежьте пополам, удалите косточку. Выложите половинки слив на тесто срезом вверх. Слегка сбрызните их лимонным соком.
  5. Смешайте корицу с сахаром и посыпьте сливы.
  6. Выпекайте примерно 1 час при 180 градусах.