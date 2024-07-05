Здоровый завтрак за считанные минуты: как сделать особую яичницу со шпинатом
5 июля 2024, 06:24Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Этот рецепт идеально подойдет для тех, кому нужно хорошо позавтракать, чтобы задать тон всему дню. Несколько минут – и блюдо уже на столе.
Этот рецепт позволяет получить вкусное, питательное и, что главное, полезное блюдо всего за несколько минут. Разве это не то, что каждый из нас нуждается утром в будни?
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Рецепт яичницы со шпинатом
Время: 10 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 75 миллилитров сливок;
– подсолнечное масло;
– половина мелко нарезанного красного лука;
– 1 мелко нарезанный зеленый перец;
– 40 грамм капусты;
– 50 грамм шпината;
– любимые специи;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Взбиваем яйца со сливками, солим и перчим.
- На среднем огне разогреваем масло, обжариваем лук и перец.
- Капусту варим 2 минуты в небольшом количестве воды.
- Добавляем на сковороду капусту, шпинат и любимые специи. Готовим 1 минуту.
- Вливаем яичную смесь и жарим все вместе, пока яйца не будут готовы.
Приятного аппетита!