Этот рецепт позволяет получить вкусное, питательное и, что главное, полезное блюдо всего за несколько минут. Разве это не то, что каждый из нас нуждается утром в будни?
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Рецепт яичницы со шпинатом
Время: 10 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Взбиваем яйца со сливками, солим и перчим.
- На среднем огне разогреваем масло, обжариваем лук и перец.
- Капусту варим 2 минуты в небольшом количестве воды.
- Добавляем на сковороду капусту, шпинат и любимые специи. Готовим 1 минуту.
- Вливаем яичную смесь и жарим все вместе, пока яйца не будут готовы.
Приятного аппетита!