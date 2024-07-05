Этот рецепт позволяет получить вкусное, питательное и, что главное, полезное блюдо всего за несколько минут. Разве это не то, что каждый из нас нуждается утром в будни?

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Рецепт яичницы со шпинатом

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 4 яйца;

– 75 миллилитров сливок;

– подсолнечное масло;

– половина мелко нарезанного красного лука;

– 1 мелко нарезанный зеленый перец;

– 40 грамм капусты;

– 50 грамм шпината;

– любимые специи;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Взбиваем яйца со сливками, солим и перчим. На среднем огне разогреваем масло, обжариваем лук и перец. Капусту варим 2 минуты в небольшом количестве воды. Добавляем на сковороду капусту, шпинат и любимые специи. Готовим 1 минуту. Вливаем яичную смесь и жарим все вместе, пока яйца не будут готовы.

Приятного аппетита!

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