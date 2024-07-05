Этот рецепт позволяет получить вкусное, питательное и, что главное, полезное блюдо всего за несколько минут. Разве это не то, что каждый из нас нуждается утром в будни?

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Рецепт яичницы со шпинатом

Время: 10 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Взбиваем яйца со сливками, солим и перчим.
  2. На среднем огне разогреваем масло, обжариваем лук и перец.
  3. Капусту варим 2 минуты в небольшом количестве воды.
  4. Добавляем на сковороду капусту, шпинат и любимые специи. Готовим 1 минуту.
  5. Вливаем яичную смесь и жарим все вместе, пока яйца не будут готовы.

Приятного аппетита!