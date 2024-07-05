Цей рецепт дозволяє отримати смачну, поживну і, що головне, корисну страву лише за кілька хвилин. Хіба це не те, що кожен з нас потребує ранком у будні?

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Рецепт яєчні зі шпинатом

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 4 яйця;

– 75 мілілітрів вершків;

– соняшникова олія;

– половина дрібно нарізаної червоної цибулі;

– 1 дрібно нарізаний зелений перець;

– 40 грамів капусти;

– 50 грамів шпинату;

– улюблені спеції;

– сіль до смаку.

Приготування:

Збиваємо яйця з вершками, солимо та перчимо. На середньому вогні розігріваємо олію, обсмажуємо цибулю та перець. Капусту варимо 2 хвилини у невеликій кількості води. Додаємо на пательню капусту, шпинат та улюблені спеції. Готуємо 1 хвилину. Вливаємо яєчну суміш та смажимо все разом, доки яйця не будуть готові.

Смачного!

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