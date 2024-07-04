По словам Эктора, он жить не может без картошечки, поэтому постоянно придумывает новые интересные идеи ее приготовления. Этот ароматный гарнир с хрустящей корочкой, придется по душе каждому.

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Печеный картофель

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– масло, соль, перец, укроп по вкусу;

– 5 зубчиков чеснока.

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Приготовление:

Картофель почистьте, отварите и слейте воду. В форму налейте масло и отправьте в разогретую духовку, пока не закипит. Положите картофель в горячее масло, посолите, поперчите. Укроп и чеснок измельчите, смешайте с маслом и полейте картофель. Запекайте до золотистого цвета.

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