По словам Эктора, он жить не может без картошечки, поэтому постоянно придумывает новые интересные идеи ее приготовления. Этот ароматный гарнир с хрустящей корочкой, придется по душе каждому.
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Печеный картофель
- Время: 40 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Картофель почистьте, отварите и слейте воду.
- В форму налейте масло и отправьте в разогретую духовку, пока не закипит.
- Положите картофель в горячее масло, посолите, поперчите.
- Укроп и чеснок измельчите, смешайте с маслом и полейте картофель.
- Запекайте до золотистого цвета.