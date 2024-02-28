Пирожки из картофеля – это особый вкус, который возвращает в приятные мгновения счастливого детства. Для того, чтобы окунуться в щемящую ностальгию, нужно лишь несколько ингредиентов и считанные минуты.
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Быстрый рецепт пирожков из картофеля
Время: 20 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Из картофеля делаем пюре, добавляем крахмал и замешиваем тесто.
- Делим тесто на 9 – 10 частей.
- При желании в центр каждого кладем кусочек сыра и заворачиваем края.
- Обжариваем с каждой стороны по 5 – 7 минут. Также можно запечь в духовке на 15 минут.
Приятного аппетита!