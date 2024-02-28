Пиріжки з картоплі – це особливий смак, який повертає у приємні миті щасливого дитинства. Для того, щоб зануритися у щемливу ностальгію, потрібно лише кілька інгредієнтів та лічені хвилини.

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Швидкий рецепт пиріжків з картоплі

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. З картоплі робимо пюре, додаємо крохмаль та замішуємо тісто.
  2. Ділимо тісто на 9 – 10 частин.
  3. За бажання в центр кожного кладемо шматочок сиру та загортаємо краї.
  4. Обсмажуємо з кожного боку по 5 – 7 хвилин. Також можна запекти у духовці на 15 хвилин.

Смачного!