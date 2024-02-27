Скумбрия в духовке – полезный, вкусный и простой рецепт рыбы. Посмотрите, как приготовить ее быстро и просто.
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Рецепт скумбрии
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Свежую рыбу помойте и удалите плавники.
- С обеих сторон сверху рыбы сделайте несколько надрезов.
- Внутрь рыбы положите несколько долек свежего чеснока и лимон. Также добавьте немного свеженарезанной петрушки.
- Приправьте рыбу внутри и снаружи солью, перцем и тимьяном.
- Поставьте рыбу в холодильник на ночь.
- Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Противень застелите бумагой для выпечки. Выложите рыбу на противень.
- Снаружи на рыбу положите несколько ломтиков лимона. Также можно натереть немного лимонной цедры.
- Поместите рыбу в разогретую духовку и запекайте около 30 минут.
- После запекания обрызгайте рыбу лимонным соком.