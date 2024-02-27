Скумбрия в духовке – полезный, вкусный и простой рецепт рыбы. Посмотрите, как приготовить ее быстро и просто.

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Рецепт скумбрии

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Свежую рыбу помойте и удалите плавники.
  2. С обеих сторон сверху рыбы сделайте несколько надрезов.
  3. Внутрь рыбы положите несколько долек свежего чеснока и лимон. Также добавьте немного свеженарезанной петрушки.
  4. Приправьте рыбу внутри и снаружи солью, перцем и тимьяном.
  5. Поставьте рыбу в холодильник на ночь.
  6. Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Противень застелите бумагой для выпечки. Выложите рыбу на противень.
  7. Снаружи на рыбу положите несколько ломтиков лимона. Также можно натереть немного лимонной цедры.
  8. Поместите рыбу в разогретую духовку и запекайте около 30 минут.
  9. После запекания обрызгайте рыбу лимонным соком.