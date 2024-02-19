Главное преимущество этого блюда – легкость приготовления, минимум времени и дешевые продукты. Основу подливки составляет томатный сок, поэтому вам нужно будет хорошо ориентироваться по консистенции. Вместо сока можно взять томатную пасту, предварительно разведя ее водой.

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Этим соусом вы можете добавлять вкуса любимым гарнирам: кашам, макаронам или картофелю. Также в нем можно потушить тефтели, голубцы и другие вкусности.

Рецепт подливки к гарнирам

Время: 1

Порций: 15 – 20 минут

Ингредиенты: – 1 морковь;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки муки;

– томатный сок 750 миллилитров;

– приправы, сахар и зелень по вкусу.

Приготовление:

Моем, чистим нарезаем овощи, морковь грубо натираем. На сковороде разогреваем масло и жарим лук. Он должен стать прозрачным. Затем добавляем морковь, она должна стать золотистой и мягкой. Посыпаем зажарку мукой, постоянно помешиваем и готовим еще 2 минуты. Добавляем томатный сок. Накрываем крышкой и готовим в соответствии с тем, какой консистенции должен быть соус на ваш взгляд.

Приятного аппетита!

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