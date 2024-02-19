Главное преимущество этого блюда – легкость приготовления, минимум времени и дешевые продукты. Основу подливки составляет томатный сок, поэтому вам нужно будет хорошо ориентироваться по консистенции. Вместо сока можно взять томатную пасту, предварительно разведя ее водой.
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Этим соусом вы можете добавлять вкуса любимым гарнирам: кашам, макаронам или картофелю. Также в нем можно потушить тефтели, голубцы и другие вкусности.
Рецепт подливки к гарнирам
Время: 1
Порций: 15 – 20 минут
Приготовление:
- Моем, чистим нарезаем овощи, морковь грубо натираем.
- На сковороде разогреваем масло и жарим лук. Он должен стать прозрачным. Затем добавляем морковь, она должна стать золотистой и мягкой.
- Посыпаем зажарку мукой, постоянно помешиваем и готовим еще 2 минуты.
- Добавляем томатный сок. Накрываем крышкой и готовим в соответствии с тем, какой консистенции должен быть соус на ваш взгляд.
Приятного аппетита!