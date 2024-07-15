Оно просто тает во рту: готовим любимое сахарное печенье, которое напомнит о детстве
15 июля 2024, 12:20Читати новину українською
Источник:На пенсии
Сахарное печенье – это отличная опция не только на каждый день, но и для праздников. Готовить его легко, а вкус вернет в приятные воспоминания о детстве.
Это сахарное печенье отлично дополнит любое кофепитие. Его обожают как взрослые, так и дети, поэтому будьте готовы, что оно исчезнет очень быстро.
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Рецепт сахарного печенья
Время: 2 часа 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 450 грамм муки;
– 200 грамм масла;
– 200 грамм сахара;
– 1 яйцо;
– 50 миллилитров молока;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 0,5 чайной ложки соли.
Приготовление:
- К мягкому маслу добавляем сахар и смешиваем миксером до образования пышной белой массы. В процессе добавляем ванильный сахар и соль. При желании можно добавить цедру апельсина или другой ароматизатор.
- Отдельно смешиваем яйцо и 50 миллилитров молока.
- Медленно по очереди добавляем к маслу муку и яично-молочную смесь.
- Заматываем тесто в пищевую пленку и ставим в холодильник на 3 часа.
- Присыпаем стол мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной в 3 миллилитров.
- С помощью форм вырезаем печенье.
- Перекладываем печенье на противень и выпекаем 10 минут при 180 – 190 градусов. Перед выпеканием можно посыпать его сахаром.
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