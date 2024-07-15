Это сахарное печенье отлично дополнит любое кофепитие. Его обожают как взрослые, так и дети, поэтому будьте готовы, что оно исчезнет очень быстро.

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Рецепт сахарного печенья

Время: 2 часа 30 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. К мягкому маслу добавляем сахар и смешиваем миксером до образования пышной белой массы. В процессе добавляем ванильный сахар и соль. При желании можно добавить цедру апельсина или другой ароматизатор.
  2. Отдельно смешиваем яйцо и 50 миллилитров молока.
  3. Медленно по очереди добавляем к маслу муку и яично-молочную смесь.
  4. Заматываем тесто в пищевую пленку и ставим в холодильник на 3 часа.
  5. Присыпаем стол мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной в 3 миллилитров.
  6. С помощью форм вырезаем печенье.
  7. Перекладываем печенье на противень и выпекаем 10 минут при 180 – 190 градусов. Перед выпеканием можно посыпать его сахаром.

Приятного аппетита!