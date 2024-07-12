Рецепт этих бутербродов просто должен быть у каждой хозяйки. Готовить их – дело нескольких минут, а эффект, который они дают, точно того стоит.

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Рецепт львовских бутербродов

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 300 грамм сыра;

– 100 грамм сливочного масла (оно должно быть комнатной температуры);

– зубчик чеснока;

– сладкая паприка;

– зелень;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты смешиваем и перебиваем блендером. Намазываем хлеб нашей намазкой. Выкладываем мясо и овощи. Обычно это сочетание колбасы и свежего огурца, или ветчины и квашеного огурца. Сверху перед подачей натираем яйцо и сыр.

Приятного аппетита!

Этот рассол делает магию: готовим аппетитные квашеные огурцы.