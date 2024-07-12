Рецепт этих бутербродов просто должен быть у каждой хозяйки. Готовить их – дело нескольких минут, а эффект, который они дают, точно того стоит.

Интересно Их всегда сметают первыми: готовим нереально вкусные фаршированные яйца к праздничному столу

Рецепт львовских бутербродов

Время: 20 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Все ингредиенты смешиваем и перебиваем блендером.
  2. Намазываем хлеб нашей намазкой.
  3. Выкладываем мясо и овощи. Обычно это сочетание колбасы и свежего огурца, или ветчины и квашеного огурца.
  4. Сверху перед подачей натираем яйцо и сыр.

Приятного аппетита!