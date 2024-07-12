Рецепт этих бутербродов просто должен быть у каждой хозяйки. Готовить их – дело нескольких минут, а эффект, который они дают, точно того стоит.
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Рецепт львовских бутербродов
Время: 20 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Все ингредиенты смешиваем и перебиваем блендером.
- Намазываем хлеб нашей намазкой.
- Выкладываем мясо и овощи. Обычно это сочетание колбасы и свежего огурца, или ветчины и квашеного огурца.
- Сверху перед подачей натираем яйцо и сыр.
Приятного аппетита!