Це цукрове печиво відмінно доповнить будь-яке кавування. Його обожнюють як дорослі, так і діти, тому будьте готові, що воно зникне дуже швидко.

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Рецепт цукрового печива

Час: 2 години 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 450 грамів борошна;

– 200 грамів масла;

– 200 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 50 мілілітрів молока;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– 0,5 чайної ложки солі.

Приготування:

До м'якого масла додаємо цукор і змішуємо міксером до утворення пишної білої маси. У процесі додаємо ванільний цукор та сіль. За бажання можна додати цедру апельсина або інший ароматизатор. Окремо змішуємо яйце та 50 мілілітрів молока. Поволі по черзі додаємо до масла борошно та яєчно-молочну суміш. Замотуємо тісто у харчову плівку та ставимо у холодильник на 3 години. Присипаємо стіл борошном та розкатуємо тісто в пласт товщиною в 3 мілілітрів. За допомогою форм вирізаємо печиво. Перекладаємо печиво на деко та випікаємо 10 хвилин при 180 – 190 градусів. Перед випіканням можна посипати його цукром.

Смачного!

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