Це цукрове печиво відмінно доповнить будь-яке кавування. Його обожнюють як дорослі, так і діти, тому будьте готові, що воно зникне дуже швидко.
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Рецепт цукрового печива
Час: 2 години 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- До м'якого масла додаємо цукор і змішуємо міксером до утворення пишної білої маси. У процесі додаємо ванільний цукор та сіль. За бажання можна додати цедру апельсина або інший ароматизатор.
- Окремо змішуємо яйце та 50 мілілітрів молока.
- Поволі по черзі додаємо до масла борошно та яєчно-молочну суміш.
- Замотуємо тісто у харчову плівку та ставимо у холодильник на 3 години.
- Присипаємо стіл борошном та розкатуємо тісто в пласт товщиною в 3 мілілітрів.
- За допомогою форм вирізаємо печиво.
- Перекладаємо печиво на деко та випікаємо 10 хвилин при 180 – 190 градусів. Перед випіканням можна посипати його цукром.
Смачного!