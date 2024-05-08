Этот салат требует всего трех ингредиентов, но может похвастаться большим количеством питательных и полезных элементов. На его приготовление уйдет всего несколько минут, а результат заставит возвращаться к рецепту снова и снова.

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Рецепт салата из авокадо и яиц

Время: 5 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 5 яиц;

– 1 авокадо;

– 1 свежий огурец;

– немного лимонного сока;



для соуса:

– 2 столовые ложки греческого йогурта;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Смешиваем греческий йогурт с майонезом и прессованным чесноком. Приправляем солью и перцем. Сваренные вкрутую яйца чистим и нарезаем кубиками. Огурец чистим и нарезаем кубиками. Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и добываем мякоть. Нарезаем авокадо кубиками и легко сбрызгиваем лимонным соком. Складываем все ингредиенты в миску, добавляем соус и хорошо перемешиваем. Подаем к столу с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

Для разнообразия на столе: традиционный рецепт греческого салата.