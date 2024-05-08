Этот салат требует всего трех ингредиентов, но может похвастаться большим количеством питательных и полезных элементов. На его приготовление уйдет всего несколько минут, а результат заставит возвращаться к рецепту снова и снова.
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Рецепт салата из авокадо и яиц
Время: 5 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Смешиваем греческий йогурт с майонезом и прессованным чесноком.
- Приправляем солью и перцем.
- Сваренные вкрутую яйца чистим и нарезаем кубиками.
- Огурец чистим и нарезаем кубиками.
- Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и добываем мякоть. Нарезаем авокадо кубиками и легко сбрызгиваем лимонным соком.
- Складываем все ингредиенты в миску, добавляем соус и хорошо перемешиваем.
- Подаем к столу с любимым хлебом.
Приятного аппетита!