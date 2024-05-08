Этот салат требует всего трех ингредиентов, но может похвастаться большим количеством питательных и полезных элементов. На его приготовление уйдет всего несколько минут, а результат заставит возвращаться к рецепту снова и снова.

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Рецепт салата из авокадо и яиц

Время: 5 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Смешиваем греческий йогурт с майонезом и прессованным чесноком.
  2. Приправляем солью и перцем.
  3. Сваренные вкрутую яйца чистим и нарезаем кубиками.
  4. Огурец чистим и нарезаем кубиками.
  5. Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и добываем мякоть. Нарезаем авокадо кубиками и легко сбрызгиваем лимонным соком.
  6. Складываем все ингредиенты в миску, добавляем соус и хорошо перемешиваем.
  7. Подаем к столу с любимым хлебом.

Приятного аппетита!