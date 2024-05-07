Трудно представить еще какой-то настолько популярный легкий летний салат. Греческий бьет все рекорды.

Стоит попробовать Рецепт, который всегда удается: готовим хачапури за 15 минут, как звездный судья "МастерШеф"

Греческий салат

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. В банке смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец и орегано.
  2. В миску выложите нарезанные небольшими кусочками томаты, огурец и фету. Добавьте нарезанный тонкими кольцами красный лук и маслины.
  3. Перед подачей полейте заправкой, аккуратно перемешайте и посыпьте свежемолотым черным перцем сверху.