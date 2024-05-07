Трудно представить еще какой-то настолько популярный легкий летний салат. Греческий бьет все рекорды.
Стоит попробовать Рецепт, который всегда удается: готовим хачапури за 15 минут, как звездный судья "МастерШеф"
Греческий салат
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- В банке смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец и орегано.
- В миску выложите нарезанные небольшими кусочками томаты, огурец и фету. Добавьте нарезанный тонкими кольцами красный лук и маслины.
- Перед подачей полейте заправкой, аккуратно перемешайте и посыпьте свежемолотым черным перцем сверху.