Цей салат потребує лише трьох інгредієнтів, але може похизуватися великою кількістю поживних та корисних елементів. На його приготування піде лише кілька хвилин, а результат змусить повертатися до рецепта знову і знову.

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Рецепт салату з авокадо та яєць

Час: 5 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Змішуємо грецький йогурт з майонезом і пресованим часником.
  2. Приправляємо сіллю та перцем.
  3. Зварені на круто яйця чистимо та нарізаємо кубиками.
  4. Огірок чистимо і нарізаємо кубиками.
  5. Авокадо розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку та добуваємо м'якоть. Нарізаємо авокадо кубиками та легко збризкуємо лимонним соком.
  6. Складаємо всі інгредієнти в миску, додаємо соус і добре перемішуємо.
  7. Подаємо до столу з улюбленим хлібом.

Смачного!