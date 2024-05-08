Цей салат потребує лише трьох інгредієнтів, але може похизуватися великою кількістю поживних та корисних елементів. На його приготування піде лише кілька хвилин, а результат змусить повертатися до рецепта знову і знову.

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Рецепт салату з авокадо та яєць

Час: 5 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 5 яєць;

– 1 авокадо;

– 1 свіжий огірок;

– трішки лимонного соку;



для соусу:

– 2 столові ложки грецького йогурту;

– 1 столова ложка майонезу;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Змішуємо грецький йогурт з майонезом і пресованим часником. Приправляємо сіллю та перцем. Зварені на круто яйця чистимо та нарізаємо кубиками. Огірок чистимо і нарізаємо кубиками. Авокадо розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку та добуваємо м'якоть. Нарізаємо авокадо кубиками та легко збризкуємо лимонним соком. Складаємо всі інгредієнти в миску, додаємо соус і добре перемішуємо. Подаємо до столу з улюбленим хлібом.

Смачного!

Для різноманіття на столі: традиційний рецепт грецького салату.