Цей салат потребує лише трьох інгредієнтів, але може похизуватися великою кількістю поживних та корисних елементів. На його приготування піде лише кілька хвилин, а результат змусить повертатися до рецепта знову і знову.
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Рецепт салату з авокадо та яєць
Час: 5 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Змішуємо грецький йогурт з майонезом і пресованим часником.
- Приправляємо сіллю та перцем.
- Зварені на круто яйця чистимо та нарізаємо кубиками.
- Огірок чистимо і нарізаємо кубиками.
- Авокадо розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку та добуваємо м'якоть. Нарізаємо авокадо кубиками та легко збризкуємо лимонним соком.
- Складаємо всі інгредієнти в миску, додаємо соус і добре перемішуємо.
- Подаємо до столу з улюбленим хлібом.
Смачного!