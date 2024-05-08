Всего 3 составляющие: салат из яиц и авокадо за 5 минут, который украсит даже праздничный стол

8 мая 2024, 11:10
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Источник:

Beszamel

Когда наступает теплая пора, всегда хочется чего-то "легкого". Салаты с авокадо – идеальная опция для этого запроса.

Этот салат требует всего трех ингредиентов, но может похвастаться большим количеством питательных и полезных элементов. На его приготовление уйдет всего несколько минут, а результат заставит возвращаться к рецепту снова и снова.

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Рецепт салата из авокадо и яиц

Время: 5 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 яиц;
– 1 авокадо;
– 1 свежий огурец;
– немного лимонного сока;

для соуса:
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешиваем греческий йогурт с майонезом и прессованным чесноком.
  2. Приправляем солью и перцем.
  3. Сваренные вкрутую яйца чистим и нарезаем кубиками.
  4. Огурец чистим и нарезаем кубиками.
  5. Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и добываем мякоть. Нарезаем авокадо кубиками и легко сбрызгиваем лимонным соком.
  6. Складываем все ингредиенты в миску, добавляем соус и хорошо перемешиваем.
  7. Подаем к столу с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська