Капуста, огурец и особая заправка: готовим простой салат, который идеально дополнит стол

Питательные салаты – это не только порция клетчатки, но и возможность разнообразить вкусовую палитру вашего стола. И для некоторых блюд этой категории усилия просто излишни.

Если в вашем холодильнике есть молодая капуста, то большую часть дела вы уже сделали. Еще один ингредиент, немного магии с заправкой – и блюдо уже на вашем столе.

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Рецепт простого салата из молодой капусты

Время: 20 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– половинка молодой капусты;

– 1 огурец;

заправка:

– по 3 – 4 веточки укропа и петрушки;

– половинка авокадо;

– 30 грамм орехов;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка меда;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Капусту моем и мелко шинкуем. Огурец ополаскиваем и нарезаем полукольцами. Капусту и огурец выкладываем в салатник. Зелень моем и выкладываем на бумажные полотенца. Все ингредиенты для заправки перебиваем в блендере. Заправляем салат и подаем блюдо к столу.

Приятного аппетита!