Капуста, огурец и особая заправка: готовим простой салат, который идеально дополнит стол
21 мая 2024, 10:27Читати новину українською
Источник:Anny.cooking
Питательные салаты – это не только порция клетчатки, но и возможность разнообразить вкусовую палитру вашего стола. И для некоторых блюд этой категории усилия просто излишни.
Если в вашем холодильнике есть молодая капуста, то большую часть дела вы уже сделали. Еще один ингредиент, немного магии с заправкой – и блюдо уже на вашем столе.
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Рецепт простого салата из молодой капусты
Время: 20 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
– половинка молодой капусты;
– 1 огурец;
заправка:
– по 3 – 4 веточки укропа и петрушки;
– половинка авокадо;
– 30 грамм орехов;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка меда;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Капусту моем и мелко шинкуем.
- Огурец ополаскиваем и нарезаем полукольцами.
- Капусту и огурец выкладываем в салатник.
- Зелень моем и выкладываем на бумажные полотенца.
- Все ингредиенты для заправки перебиваем в блендере.
- Заправляем салат и подаем блюдо к столу.
Приятного аппетита!Так дешево, что даже смешно: из какого неожиданного ингредиента вы можете сделать драники.