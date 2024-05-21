Если в вашем холодильнике есть молодая капуста, то большую часть дела вы уже сделали. Еще один ингредиент, немного магии с заправкой – и блюдо уже на вашем столе.
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Рецепт простого салата из молодой капусты
Время: 20 минут
Порций: 1
Приготовление:
- Капусту моем и мелко шинкуем.
- Огурец ополаскиваем и нарезаем полукольцами.
- Капусту и огурец выкладываем в салатник.
- Зелень моем и выкладываем на бумажные полотенца.
- Все ингредиенты для заправки перебиваем в блендере.
- Заправляем салат и подаем блюдо к столу.
Приятного аппетита!