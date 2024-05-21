Если в вашем холодильнике есть молодая капуста, то большую часть дела вы уже сделали. Еще один ингредиент, немного магии с заправкой – и блюдо уже на вашем столе.

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Рецепт простого салата из молодой капусты

Время: 20 минут

Порций: 1

Приготовление:

  1. Капусту моем и мелко шинкуем.
  2. Огурец ополаскиваем и нарезаем полукольцами.
  3. Капусту и огурец выкладываем в салатник.
  4. Зелень моем и выкладываем на бумажные полотенца.
  5. Все ингредиенты для заправки перебиваем в блендере.
  6. Заправляем салат и подаем блюдо к столу.

Приятного аппетита!