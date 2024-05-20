Деруны из лука – это совсем не то блюдо, опыт приготовления которого есть у каждой хозяйки. А зря: этот вкусный перекус стоит копейки, а мороки с ним точно не будет.

Читайте также Лайфхак, за который благодарны хозяйки по всему миру: как почистить и помять картофель одним движением

Рецепт драников из лука

Время: 40 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 500 грамм лука;

– 2 яйца;

– 100 грамм манки;

– 400 миллилитров томатного сока;

– 2 зубчика чеснока;

– 80 – 100 миллилитров растительного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук чистим и мелко нарезаем в большую миску. Туда продавливаем чеснок и добавляем яйца. Солим и перчим, добавляем манку и хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и отставляем на 10 минут, манка должна набухнуть. Формируем драники и жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистого цвета. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подаем со сметаной.

Приятного аппетита!

Известный шеф показал, как правильно варить гречку: с этим справится даже ребенок.