Деруны из лука – это совсем не то блюдо, опыт приготовления которого есть у каждой хозяйки. А зря: этот вкусный перекус стоит копейки, а мороки с ним точно не будет.
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Рецепт драников из лука
Время: 40 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Лук чистим и мелко нарезаем в большую миску. Туда продавливаем чеснок и добавляем яйца.
- Солим и перчим, добавляем манку и хорошо перемешиваем.
- Накрываем крышкой и отставляем на 10 минут, манка должна набухнуть.
- Формируем драники и жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистого цвета.
- Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Подаем со сметаной.
Приятного аппетита!