Деруны из лука – это совсем не то блюдо, опыт приготовления которого есть у каждой хозяйки. А зря: этот вкусный перекус стоит копейки, а мороки с ним точно не будет.

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Рецепт драников из лука

Время: 40 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Лук чистим и мелко нарезаем в большую миску. Туда продавливаем чеснок и добавляем яйца.
  2. Солим и перчим, добавляем манку и хорошо перемешиваем.
  3. Накрываем крышкой и отставляем на 10 минут, манка должна набухнуть.
  4. Формируем драники и жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистого цвета.
  5. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  6. Подаем со сметаной.

Приятного аппетита!