Якщо у вашому холодильнику є молода капуста, то більшу частину справи ви вже зробили. Ще один інгредієнт, трішки магії із заправкою – і страва вже на вашому столі.

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Рецепт простого салату з молодої капусти

Час: 20 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти: – половинка молодої капусти;

– 1 огірок;

заправка:

– по 3 – 4 гілочки кропу і петрушки;

– половинка авокадо;

– 30 грамів горіхів;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– 1 зубчик часнику;

– 1 чайна ложка меду;

– сіль до смаку.

Приготування:

Капусту миємо та дрібно шаткуємо. Огірок ополіскуємо та нарізаємо півкільцями. Капусту та огірок викладаємо у салатник. Зелень миємо і викладаємо на паперові рушники. Усі інгредієнти для заправки перебиваємо у блендері. Заправляємо салат та подаємо страву до столу.

Смачного!

Так дешево, що аж смішно: з якого несподіваного інгредієнта ви можете зробити деруни.