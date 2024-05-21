Якщо у вашому холодильнику є молода капуста, то більшу частину справи ви вже зробили. Ще один інгредієнт, трішки магії із заправкою – і страва вже на вашому столі.
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Рецепт простого салату з молодої капусти
Час: 20 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Капусту миємо та дрібно шаткуємо.
- Огірок ополіскуємо та нарізаємо півкільцями.
- Капусту та огірок викладаємо у салатник.
- Зелень миємо і викладаємо на паперові рушники.
- Усі інгредієнти для заправки перебиваємо у блендері.
- Заправляємо салат та подаємо страву до столу.
Смачного!