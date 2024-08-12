На него надо всего несколько минут: быстрый салат-закуска из огурцов
12 августа 2024, 10:16Читати новину українською
Источник:"Вкуснятина"
Салаты – отличное дополнение к основным блюдам. Если есть огурцы, этот рецепт выглядит идеальной опцией, которая не требует времени и усилий.
Все, что вам нужно – это лишь смешать простые ингредиенты. Этот салат точно дополнит любое блюдо, но особенно ярко он будет сочетаться с мясом.
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Рецепт быстрого салата из огурцов
Время: 10 минут
Порций: 2Ингредиенты:
– 3 огурца;
– 1/2 красного лука;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 0,5 столовой ложки винного уксуса;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– 1/2 чайной ложки соли;
– пучок укропа.
Приготовление:
- Огурцы чистим и нарезаем тоненькими кольцами. Выкладываем в сито, солим. Оставляем на несколько минут.
- Лук нарезаем полукольцами. Заливаем водой и даем несколько минут постоять.
- Сметану смешиваем с сахаром и винным уксусом. Укроп мелко нарезаем и добавляем к заправке.
- Огурец и лук просушиваем насухо. Соединяем их в глубокой миске, добавляем заправку и хорошо перемешиваем.
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