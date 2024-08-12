Усе, що вам потрібно – це лише змішати прості інгредієнти. Цей салат влучно доповнить будь-яку страву, але особливо яскраво він смакуватиме із м'ясом.

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Рецепт швидкого салату з огірків

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 огірки;

– 1/2 червоної цибулі;

– 2 столові ложки сметани;

– 0,5 столової ложки винного оцту;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– 1/2 чайної ложки солі;

– пучок кропу.

Приготування:

Огірки чистимо та нарізаємо тоненькими кільцями. Викладаємо в сито, солимо. Залишаємо на кілька хвилин. Цибулю нарізаємо півкільцями. Заливаємо водою та даємо кілька хвилин постояти. Сметану змішуємо з цукром та винним оцтом. Кріп дрібно нарізаємо та додаємо до заправки. Огірок та цибулю просушуємо. З'єднуємо їх у глибокій мисці, додаємо заправку та добре перемішуємо.

Смачного!

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