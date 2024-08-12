Цветная капуста является универсальным овощем, который можно подавать как основное блюдо, полезную закуску или крем-суп. Однако приготовление цветной капусты вызывает некоторые трудности.

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Одной из главных проблем является неприятный запах, который появляется во время приготовления. Кроме того, цветная капуста имеет свойство менять цвет, что сказывается на ее внешнем виде. Поэтому, стоит знать несколько проверенных методов, которые позволят избегать этих трудностей.

Щепотка сахара и чайная ложка пищевой соды

Так мы нейтрализуем кислую среду в воде, поэтому капуста сохранит свой цвет.

Половина стакана молока

Еще один простой способ сохранить цвет капусты.

Лимонный сок

Этот ингредиент не только положительно повлияет на цвет, но и нейтрализует неприятный запах.

Лавровый лист или мускатный орех

Эти ингредиенты придают блюду свой аромат и перебивают запах цветной капусты.

Выбирайте любой способ и наслаждайтесь цветной капустой. Варить ее стоит до мягкости, состояние готовности проверяем вилкой.