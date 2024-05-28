Быстро, легко и простые ингредиенты: салат с колбасой, который никогда не надоедает
28 мая 2024, 00:55Читати новину українською
Источник:gospodynka
Когда нужно приготовить что-то быстрое, сэндвичи или салаты сразу приходят на ум. А попробуйте совместить эти две концепции – и у вас получится невероятный результат.
Вероятно, что все ингредиенты для этого блюда уже есть в вашем холодильнике. Несколько минут, пара кулинарных штрихов – и привычные продукты засахаривают новыми впечатлениями.
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Рецепт быстрого салата с колбасой
Время: 10 минут
Порций: 2Ингредиенты:
– 300 грамм копченой колбасы;
– 4 яйца;
– 0,5 болгарского перца;
– 1 лук;
– 2 маринованные огурцы;
– 200 грамм консервированной кукурузы;
– 4 столовые ложки йогурта или майонеза;
– 50 грамм тертого сыра.
Приготовление:
- Кукурузу отжимаем.
- Колбасу и яйца нарезаем соломкой, огурцы – кольцами, перец – мелкими кубиками, а лук – "перьями".
- Все ингредиенты смешиваем.
- Заправляем йогуртом или майонезом, молим и перчим.
- Сверху посыпаем тертым сыром.
Приятного аппетита!Это легко и очень вкусно: готовим пирог с яйцом и зеленью.