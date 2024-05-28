Ймовірно, що всі інгредієнти для цієї страви вже є у вашому холодильнику. Кілька хвилин, пара кулінарних штрихів – і звичні продукти засмакують новими враженнями.

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Рецепт швидкого салату з ковбасою

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Кукурудзу віджимаємо.
  2. Ковбасу та яйця нарізаємо соломкою, огірки – кільцями, перець – дрібними кубиками, а цибулю – "пір'ям".
  3. Усі інгредієнти змішуємо.
  4. Заправляємо йогуртом або майонезом, молимо і перчимо.
  5. Зверху посипаємо тертим сиром.

Смачного!