Ймовірно, що всі інгредієнти для цієї страви вже є у вашому холодильнику. Кілька хвилин, пара кулінарних штрихів – і звичні продукти засмакують новими враженнями.
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Рецепт швидкого салату з ковбасою
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Кукурудзу віджимаємо.
- Ковбасу та яйця нарізаємо соломкою, огірки – кільцями, перець – дрібними кубиками, а цибулю – "пір'ям".
- Усі інгредієнти змішуємо.
- Заправляємо йогуртом або майонезом, молимо і перчимо.
- Зверху посипаємо тертим сиром.
Смачного!