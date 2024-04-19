Просто, быстро и невероятно вкусно: рецепт салата со шпинатом и яйцом
19 апреля 2024, 06:06Читати новину українською
Источник:fajnegotowanie
Салат – это возможность сэкономить время и получить вкусный перекус или дополнение к основному блюду.
Этот салат – прекрасная возможность перехватить что-то вкусненькое на ланч или поужинать, если не хочется нагружать организм на ночь. Легко, вкусно и питательно – вот почему этот рецепт войдет в вашу повседневность.
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Рецепт салата с яйцом и шпинатом
Время: 15 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 горсти шпината;
– 4 яйца;
– 2 помидора;
– 1 огурец;
– 2 столовые ложки измельченного зеленого лука.
Приготовление:
- Яйца варим вкрутую в подсоленной воде.
- Шпинат тщательно моем и обсушиваем бумажным полотенцем.
- Выкладываем шпинат на тарелку и добавляем нарезанные четвертинками яйца.
- Добавляем овощи и посыпаем луком.
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