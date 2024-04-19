Этот салат – прекрасная возможность перехватить что-то вкусненькое на ланч или поужинать, если не хочется нагружать организм на ночь. Легко, вкусно и питательно – вот почему этот рецепт войдет в вашу повседневность.

Читайте также Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами

Рецепт салата с яйцом и шпинатом

Время: 15 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Яйца варим вкрутую в подсоленной воде.
  2. Шпинат тщательно моем и обсушиваем бумажным полотенцем.
  3. Выкладываем шпинат на тарелку и добавляем нарезанные четвертинками яйца.
  4. Добавляем овощи и посыпаем луком.

Приятного аппетита!