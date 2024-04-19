Этот салат – прекрасная возможность перехватить что-то вкусненькое на ланч или поужинать, если не хочется нагружать организм на ночь. Легко, вкусно и питательно – вот почему этот рецепт войдет в вашу повседневность.

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Рецепт салата с яйцом и шпинатом

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 2 горсти шпината;

– 4 яйца;

– 2 помидора;

– 1 огурец;

– 2 столовые ложки измельченного зеленого лука.

Приготовление:

Яйца варим вкрутую в подсоленной воде. Шпинат тщательно моем и обсушиваем бумажным полотенцем. Выкладываем шпинат на тарелку и добавляем нарезанные четвертинками яйца. Добавляем овощи и посыпаем луком.

Приятного аппетита!

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