Этот салат – прекрасная возможность перехватить что-то вкусненькое на ланч или поужинать, если не хочется нагружать организм на ночь. Легко, вкусно и питательно – вот почему этот рецепт войдет в вашу повседневность.
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Рецепт салата с яйцом и шпинатом
Время: 15 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Яйца варим вкрутую в подсоленной воде.
- Шпинат тщательно моем и обсушиваем бумажным полотенцем.
- Выкладываем шпинат на тарелку и добавляем нарезанные четвертинками яйца.
- Добавляем овощи и посыпаем луком.
Приятного аппетита!