Цей салат – прекрасна можливість перехопити щось смачненьке на ланч або повечеряти, якщо не хочеться навантажувати організм на ніч. Легко, смачно та поживно – ось чому цей рецепт увійде у ваше повсякдення.

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Рецепт салату з яйцем та шпинатом

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 2 жмені шпинату;

– 4 яйця;

– 2 помідори;

– 1 огірок;

– 2 столові ложки подрібненої зеленої цибулі.

Приготування:

Яйця варимо на круто у підсоленій воді. Шпинат ретельно миємо та обсушуємо паперовим рушником. Викладаємо шпинат на тарілку та додаємо нарізані четвертинками яйця. Додаємо овочі та посипаємо цибулею.

Смачного!

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