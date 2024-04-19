Цей салат – прекрасна можливість перехопити щось смачненьке на ланч або повечеряти, якщо не хочеться навантажувати організм на ніч. Легко, смачно та поживно – ось чому цей рецепт увійде у ваше повсякдення.

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Рецепт салату з яйцем та шпинатом

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Яйця варимо на круто у підсоленій воді.
  2. Шпинат ретельно миємо та обсушуємо паперовим рушником.
  3. Викладаємо шпинат на тарілку та додаємо нарізані четвертинками яйця.
  4. Додаємо овочі та посипаємо цибулею.

Смачного!