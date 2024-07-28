Божественный вкус за каких-то 30 минут: как быстро сделать знаменитый торт

Даже если до визита гостей осталось совсем немного времени, вы еще можете угостить их сладеньким десертом. Главное – иметь под рукой правильный рецепт.

Готовить этот торт – одно удовольствие. Он не требует много времени и усилий, а результат получается просто невероятным.

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Рецепт быстрого торта

Время: 30 минут + пропитка (если есть время)

Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 180 грамм муки;

– 380 грамм сгущенного молока;

– 50 грамм сливочного масла;

– 12 грамм разрыхлителя;

– щепотка соли;

для крема:

– 500 грамм сливок (33%);

– 80 грамм сгущенного молока;

– пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

Добавляем к яйцам соль и взбиваем. Добавляем сгущенное молоко и снова взбиваем. То же повторяем с топленым сливочным маслом. Добавляем в смесь просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны. Противень застилаем пергаментной бумагой, немного смазываем маслом и распределяем тесто тонким слоем. Из этого объема получится 2 коржа. Выпекаем 7 – 9 минут при 180 градусах. Готовим крем: сливки соединяем со сгущенным молоком, добавляем ванильный сахар и взбиваем на средней скорости миксера до загустения. Коржи разрезаем на 4 части, смазываем кремом, формируем торт. Не забываем смазывать и стороны. Украсить торт можно шоколадом или ягодами. Если есть возможность – оставляем в холодильнике на несколько часов для пропитки.

Приятного аппетита!