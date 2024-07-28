Готовить этот торт – одно удовольствие. Он не требует много времени и усилий, а результат получается просто невероятным.

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Рецепт быстрого торта

Время: 30 минут + пропитка (если есть время)

Порций: 8

Приготовление:

  1. Добавляем к яйцам соль и взбиваем. Добавляем сгущенное молоко и снова взбиваем. То же повторяем с топленым сливочным маслом.
  2. Добавляем в смесь просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны.
  3. Противень застилаем пергаментной бумагой, немного смазываем маслом и распределяем тесто тонким слоем. Из этого объема получится 2 коржа.
  4. Выпекаем 7 – 9 минут при 180 градусах.
  5. Готовим крем: сливки соединяем со сгущенным молоком, добавляем ванильный сахар и взбиваем на средней скорости миксера до загустения.
  6. Коржи разрезаем на 4 части, смазываем кремом, формируем торт. Не забываем смазывать и стороны.
  7. Украсить торт можно шоколадом или ягодами.
  8. Если есть возможность – оставляем в холодильнике на несколько часов для пропитки.

Приятного аппетита!