Готовить этот торт – одно удовольствие. Он не требует много времени и усилий, а результат получается просто невероятным.
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Рецепт быстрого торта
Время: 30 минут + пропитка (если есть время)
Порций: 8
Приготовление:
- Добавляем к яйцам соль и взбиваем. Добавляем сгущенное молоко и снова взбиваем. То же повторяем с топленым сливочным маслом.
- Добавляем в смесь просеянную муку и разрыхлитель. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны.
- Противень застилаем пергаментной бумагой, немного смазываем маслом и распределяем тесто тонким слоем. Из этого объема получится 2 коржа.
- Выпекаем 7 – 9 минут при 180 градусах.
- Готовим крем: сливки соединяем со сгущенным молоком, добавляем ванильный сахар и взбиваем на средней скорости миксера до загустения.
- Коржи разрезаем на 4 части, смазываем кремом, формируем торт. Не забываем смазывать и стороны.
- Украсить торт можно шоколадом или ягодами.
- Если есть возможность – оставляем в холодильнике на несколько часов для пропитки.
Приятного аппетита!