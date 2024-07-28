Готувати цей торт – саме задоволення. Він не потребує багато часу та зусиль, а результат виходить просто неймовірним.
Цікаво Точно, як в ресторані: як зробити сирники ідеальної форми
Рецепт швидкого торта
Час: 30 хвилин + просочування (якщо є час)
Порцій: 8
Приготування:
- Додаємо до яєць сіль та збиваємо. Додаємо згущене молоко та знову збиваємо. Те ж повторюємо з топленим вершковим маслом.
- Додаємо у суміш просіяне борошно та розпушувач. Тісто повинне мати консистенцію густої сметани.
- Деко застеляємо пергаментним папером, трішки змащуємо маслом та розподіляємо тісто тонким шаром. З цього об'єму вийде 2 коржі.
- Випікаємо 7 – 9 хвилин при 180 градусах.
- Готуємо крем: вершки з'єднуємо зі згущеним молоком, додаємо ванільний цукор та збиваємо на середній швидкості міксера до загусання.
- Коржі розрізаємо на 4 частини, змащуємо кремом, формуємо торт. Не забуваємо змащувати і боки.
- Прикрасити торт можна шоколадом або ягодами.
- Якщо є можливість – залишаємо у холодильнику на кілька годин для просочування.
Смачного!