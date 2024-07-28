Готувати цей торт – саме задоволення. Він не потребує багато часу та зусиль, а результат виходить просто неймовірним.

Цікаво Точно, як в ресторані: як зробити сирники ідеальної форми

Рецепт швидкого торта

Час: 30 хвилин + просочування (якщо є час)

Порцій: 8

Приготування:

  1. Додаємо до яєць сіль та збиваємо. Додаємо згущене молоко та знову збиваємо. Те ж повторюємо з топленим вершковим маслом.
  2. Додаємо у суміш просіяне борошно та розпушувач. Тісто повинне мати консистенцію густої сметани.
  3. Деко застеляємо пергаментним папером, трішки змащуємо маслом та розподіляємо тісто тонким шаром. З цього об'єму вийде 2 коржі.
  4. Випікаємо 7 – 9 хвилин при 180 градусах.
  5. Готуємо крем: вершки з'єднуємо зі згущеним молоком, додаємо ванільний цукор та збиваємо на середній швидкості міксера до загусання.
  6. Коржі розрізаємо на 4 частини, змащуємо кремом, формуємо торт. Не забуваємо змащувати і боки.
  7. Прикрасити торт можна шоколадом або ягодами.
  8. Якщо є можливість – залишаємо у холодильнику на кілька годин для просочування.

Смачного!