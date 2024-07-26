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Сырники

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Глубокую миску застелите чистым полотенцем и отожмите творог от лишней жидкости.
  2. Пересыпьте его в сито и тщательно перетрите.
  3. Желтки отделите от белков.
  4. Добавьте по 4 столовые ложки сахара и муки, хорошо перемешайте до однородности.
  5. Разделите тесто на одинаковые части. Обваляйте каждую порцию теста в муке и придайте форму шарика. Затем придайте форму шайбы.
  6. Обжарьте на хорошо разогретом масле по 3 – 4 минуты с каждой стороны. Переложите на бумажное полотенце.
  7. Для соуса соедините сметану и сгущенное молоко в пропорции 1 к 1. Полейте сырники и украсьте ягодами.