Если резко захотелось на природу: как замариновать шашлык всего за 30 минут

31 мая 2024, 14:59
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Источник:

Shuba

Чтобы приготовить мягкий и вкусный шашлык, не обязательно мариновать его часами. Просто воспользуйтесь этим элементарным рецептом.

Секретным ингредиентом является киви. Поэтому мясо будет иметь аппетитные фруктовые нотки.

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Шашлык из свинины за 30 минут

  • Время: 30 минут + 30 минут на маринование
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свиного ошейка;
– 2 луковицы;
– 2 киви;
– 2 томата;
– соль, перец, смесь специй по вкусу.

Приготовление:

  1. Свинину помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками. Киви почистьте и мелко нарежьте.
  2. Соедините мясо, киви, соль и специи. Перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут.
  3. Лук почистьте и нарежьте кольцами шириной 5 миллиметров. Помидоры помойте, обсушите и нарежьте кружочками шириной 1 сантиметр.
  4. Нанизывайте на шампуры поочередно свинину, лук и помидоры. Жарьте на горячих углях, периодически переворачивая, 20 – 30 минут.
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Автор: Ольга Котів