По этому рецепту баранина получается мягкой и нежной. Обязательно воплотите его в жизнь.
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Шашлык из баранины
- Время: 2 часа 50 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Баранину помойте и нарежьте кусочками примерно 3 на 3 сантиметра. Лук почистьте и нарежьте кольцами.
- Выложите мясо в миску. Добавьте лук, уксус, специи, соль, перец и перемешайте.
- Помидоры помойте. Половину измельчите в блендере и добавьте к мясу. Еще раз перемешайте, накройте крышкой и поставьте в холодильник мариноваться на 2 – 3 часа.
- Вторую половину помидоров нарежьте кружочками. Нанижите кусочки мяса на шампуры, чередуя их с кружочками помидоров и лука.
- Жарьте шашлык над горячими углями 15 – 20 минут, периодически переворачивая, чтобы мясо равномерно прожарилось.