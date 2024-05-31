Секретным ингредиентом является киви. Поэтому мясо будет иметь аппетитные фруктовые нотки.
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Шашлык из свинины за 30 минут
- Время: 30 минут + 30 минут на маринование
- Порций: 4
Приготовление:
- Свинину помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками. Киви почистьте и мелко нарежьте.
- Соедините мясо, киви, соль и специи. Перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Лук почистьте и нарежьте кольцами шириной 5 миллиметров. Помидоры помойте, обсушите и нарежьте кружочками шириной 1 сантиметр.
- Нанизывайте на шампуры поочередно свинину, лук и помидоры. Жарьте на горячих углях, периодически переворачивая, 20 – 30 минут.