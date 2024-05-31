Секретним інгредієнтом є ківі. Тому м'ясо матиме апетитні фруктові нотки.

Буде смачно Автентичний рецепт найсмачнішого м'яса: як приготувати ідеальний шашлик з баранини

Шашлик зі свинини за 30 хвилин

  • Час: 30 хвилин + 30 хвилин на маринування
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Свинину помийте, обсушіть і наріжте середніми кубиками. Ківі почистьте й дрібно наріжте.
  2. З'єднайте м'ясо, ківі, сіль та спеції. Перемішайте та поставте у холодильник на 30 хвилин.
  3. Цибулю очистьте й наріжте кільцями завширшки 5 міліметрів. Помідори помийте, обсушіть і наріжте кружальцями завширшки 1 сантиметр.
  4. Нанизуйте на шампури по черзі свинину, цибулю і помідори. Смажте на гарячому вугіллі, періодично перевертаючи, 20 – 30 хвилин.