Простой рецепт варенья, состоящий всего из трех ингредиентов – яблок, нарезанных кубиками, сахара и ванили – будет легко воспроизвести абсолютно всем. Яблоки полны натурального фруктового пектина, так что эта консервация легко превращается в густое варенье ярко-золотистого цвета.
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Рецепт яблочного варенья с ванилью
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Просто и вкусно / Фото vecteezy
Ингредиенты:
- 2 килограмма яблок;
- 300 грамм сахара;
- стручок ванили.
Приготовление:
- Яблоки очистите и удалите семенные гнезда, нарежьте кубиками.
- В кастрюлю с толстым дном налить 1/3 стакана воды, добавьте яблоки.
- Тушите, помешивая, на медленном огне.
- Когда яблоки начнут развариваться, добавьте сахар и стручок ванили. Перемешайте и готовьте еще несколько минут.
- Простерилизованные сухие банки наполните вареньем и накройте крышкой. Пастеризуйте удобным для вас способом 10 минут.
Какие яблоки лучше выбрать для варенья?
Выбирайте кислые и кисло-сладкие яблоки, твердые и имеющие много сока. Благодаря этому варенье будет иметь интенсивный вкус. Кроме того, такие яблоки имеют более "сухую" консистенцию, поэтому выделяют меньше сока.
Лучшим сортом яблок для тортов и консервации является Ренета с грубой, матовой шкуркой. Эти яблоки жесткие и очень кислые. Это особый сорт яблок, идеально подходящий для приготовления яблочного пирога, но в сыром виде он не очень вкусен. Также популярна Антоновка – сорт с кремовой мякотью и интенсивным запахом.