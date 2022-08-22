Простой рецепт варенья, состоящий всего из трех ингредиентов – яблок, нарезанных кубиками, сахара и ванили – будет легко воспроизвести абсолютно всем. Яблоки полны натурального фруктового пектина, так что эта консервация легко превращается в густое варенье ярко-золотистого цвета.

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Время: 1,5 часа

Порций: 4

Просто и вкусно / Фото vecteezy

Ингредиенты:

Приготовление:

Когда яблоки начнут развариваться, добавьте сахар и стручок ванили. Перемешайте и готовьте еще несколько минут.

Какие яблоки лучше выбрать для варенья?



Выбирайте кислые и кисло-сладкие яблоки, твердые и имеющие много сока. Благодаря этому варенье будет иметь интенсивный вкус. Кроме того, такие яблоки имеют более "сухую" консистенцию, поэтому выделяют меньше сока.

Лучшим сортом яблок для тортов и консервации является Ренета с грубой, матовой шкуркой. Эти яблоки жесткие и очень кислые. Это особый сорт яблок, идеально подходящий для приготовления яблочного пирога, но в сыром виде он не очень вкусен. Также популярна Антоновка – сорт с кремовой мякотью и интенсивным запахом.