Простий рецепт варення, який складається всього лиш із трьох інгредієнтів – яблук, нарізаних кубиками, цукру та ванілі – буде легко відтворити абсолютно усім. Яблука сповнені натурального фруктового пектину, тож ця консервація легко перетворюється в густе варення яскраво-золотистого кольору.

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Час: 1,5 години

Порцій: 4

Просто та смачно / Фото vecteezy

Інгредієнти:

Приготування:

Які яблука найкраще обрати для варення?



Вибирайте кислі та кисло-солодкі яблука, які тверді і мають багато соку. Завдяки цьому варення матиме інтенсивний смак. Крім того, такі яблука мають більш "сухувату" консистенцію, тому виділяють менше соку.

Кращим сортом яблук для тортів і консервації є Ренета з грубою, матовою шкіркою. Ці яблука тверді і дуже кислі. Це особливий сорт яблук, який ідеально підходить для приготування яблучного пирога, але в сирому вигляді він не дуже смачний. Також популярна Антонівка – сорт з кремовою м'якоттю і інтенсивним запахом.