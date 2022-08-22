Простий рецепт варення, який складається всього лиш із трьох інгредієнтів – яблук, нарізаних кубиками, цукру та ванілі – буде легко відтворити абсолютно усім. Яблука сповнені натурального фруктового пектину, тож ця консервація легко перетворюється в густе варення яскраво-золотистого кольору.

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Рецепт яблучного варення з ваніллю

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Просто та смачно / Фото vecteezy

Інгредієнти:

  • 2 кілограми яблук;
  • 300 грамів цукру;
  • стручок ванілі.

Приготування:

  1. Яблука очистіть та видаліть насіннєві гнізда, наріжте кубиками.
  2. У каструлю з товстим дном налити 1/3 склянки води, додайте яблука.
  3. Тушкуйте, помішуючи, на повільному вогні.
  4. Коли яблука почнуть розварюватися, додайте цукор і стручок ванілі. Перемішайте і готуйте ще кілька хвилин.
  5. Простерилізовані, сухі банки наповніть варенням і накрийте кришкою. Пастеризуйте у зручний для вас спосіб 10 хвилин.

Які яблука найкраще обрати для варення?


Вибирайте кислі та кисло-солодкі яблука, які тверді і мають багато соку. Завдяки цьому варення матиме інтенсивний смак. Крім того, такі яблука мають більш "сухувату" консистенцію, тому виділяють менше соку.

Кращим сортом яблук для тортів і консервації є Ренета з грубою, матовою шкіркою. Ці яблука тверді і дуже кислі. Це особливий сорт яблук, який ідеально підходить для приготування яблучного пирога, але в сирому вигляді він не дуже смачний. Також популярна Антонівка – сорт з кремовою м'якоттю і інтенсивним запахом.