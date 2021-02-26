Быстрый салат из морепродуктов за 5 минут по рецепту шеф-повара Евгения Сушко
Украинский шеф-повар Евгений Сушко ценит время, проведенное на кухне, и предложил рецепт быстрого салата из морепродуктов, который вы сможете приготовить дома за 5 минут.
Источник:инстаграм Евгения Сушко
Когда ты целый день проводишь на кухне, ведь это твоя работа, дома хочется поесть не менее вкусно, но тратя на приготовление всего несколько минут.
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Шеф-повар Евгений Сушко подготовил для читателей быстрый и вкусный салат из морепродуктов, который вы сможете приготовить дома после рабочего дня тратя всего 5 минут.
Также этот салат спасет вас, если пришли неожиданно гости, а угостить их нечем – раз, два, три и блюдо уже на столе!
Как приготовить салат из морепродуктов
- Тщательно разогрейте сковородку и обжарьте кальмары и креветки, периодически помешивая их. Для обжаривания морепродуктов достаточно нескольких минут. В конце приготовления немного посолите креветки и кальмары.
- Перемешиваем в глубокой миске листья салата с готовым киноа, добавляем перец и соль. Заправляем салат маслом и выкладываем на тарелки.
- Добавляем нарезанное ломтиками зеленое яблоко и авокадо, посыпаем тертым пармезаном и добавляем разрезанные пополам помидоры черри.
- На готовое блюдо выкладываем горячие обжаренные морепродукты и подаем к столу. Приятного аппетита!
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