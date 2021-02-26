Украинский шеф-повар Евгений Сушко ценит время, проведенное на кухне, и предложил рецепт быстрого салата из морепродуктов, который вы сможете приготовить дома за 5 минут.

Когда ты целый день проводишь на кухне, ведь это твоя работа, дома хочется поесть не менее вкусно, но тратя на приготовление всего несколько минут.

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Шеф-повар Евгений Сушко подготовил для читателей быстрый и вкусный салат из морепродуктов, который вы сможете приготовить дома после рабочего дня тратя всего 5 минут.

Также этот салат спасет вас, если пришли неожиданно гости, а угостить их нечем – раз, два, три и блюдо уже на столе!

Как приготовить салат из морепродуктов

Ингредиенты:

- креветки, кальмары;

- салатный микс;

- авокадо;

- помидоры черри;

- зеленое яблоко;

- масло из виноградных косточек или оливковое масло;

- сыр Пармезан;

- вареное киноа.