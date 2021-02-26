Український шеф-кухар Євген Сушко цінує час, тож пропонує рецепт швидкого салату з морепродуктами. Ви зможете приготувати його вдома за 5 хвилин.

Коли ти цілий день проводиш на кухні, адже це твоя робота, вдома хочеться поїсти не менш смачно, але витрачаючи на приготування всього кілька хвилин.

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Шеф-кухар Євген Сушко підготував для читачів швидкий та смачний салат із морепродуктами, який ви зможете приготувати вдома після робочого дня витрачаючи всього 5 хвилин.

Також цей салат врятує вас, якщо прийшли неочікувано гості, а пригостити їх не має чим – раз, два, три та страва вже на столі!

Як приготувати салат із морепродуктами

Інгредієнти:

– креветки, кальмари;

– салатний мікс;

– авокадо;

– помідори чері;

– зелене яблуко;

– олія з виноградних кісточок або оливкова олія;

– сир пармезан;

– варене кіноа.